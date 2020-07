Sudan finder lig af 28 kup-plottere fra 1990 i massegrav

Det er den anden massegrav, der er blevet opdaget i Sudan, siden Bashir, som regerede det afrikanske land i tre årtier, blev afsat af militæret i april sidste år.

De 28 lig blev fundet i byen Omdurman nær hovedstaden Khartoum. Fundet skete som led i en efterforskning af forbrydelser begået under Bashirs mangeårige autoritære styre.

Det fortæller den offentlige anklager Tagelsir al-Hebr.

- Det tog tre uger og 22 eksperter at finde den (massegraven, red.), udtaler han i en erklæring.

- Ligene skal nu graves op, hvorefter medicinske eksperter vil udføre test og identificere dem.

Under et kupforsøg i april 1990 havde officererne omringet et af hærens hovedkvarterer og flere kaserner, før de blev anholdt og dræbt.

Den i dag 76-årige Omar al-Bashir kom selv til magten ved et militærkup i 1989. I tre årtier styrede han Sudan med hård hånd, før han blev afsat i april 2019 efter måneder med demonstrationer mod præsidenten.

Omar al-Bashir er allerede blevet dømt for korruption, og tirsdag i denne uge begyndte en retssag omhandlende militærkuppet i 1989 mod ham.

Bashir og 27 af hans allierede er anklaget for at have ledet det islamisk-støttede militærkup, som bragte Bashir til magten i 1989. Ved kuppet væltede han daværende premierminister Sadiq al-Mahdi.

Hvis 76-årige Bashir bliver dømt skyldig, risikerer han dødsstraf.

I december sidste år blev Bashir fundet skyldig i korruption ved en domstol i Khartoum. På grund af sin høje alder blev han dømt til at afsone to års ophold på et rehabiliteringscenter i stedet for i et fængsel.

Premierminister Abdalla Hamdok har overtaget ledelsen i Sudan efter Omar al-Bashirs fald sidste år.