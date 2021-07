Studie knytter kræft til alkohol i et ud af 25 tilfælde globalt

Dog var et ud af syv af disse alkoholrelaterede kræfttilfælde knyttet til et moderat alkoholforbrug bestående af omkring to genstande om dagen.

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Lancet Oncology, anslår, at der var flere end 6,3 millioner tilfælde i 2020 af forskellige kræftformer, der har en dokumenteret forbindelse til alkohol. Det gælder mund-, svælg-, strube-, spiserørs, tyktarms-, endetarms-, lever og brystkræft.

Studiets forskere har set nærmere på et udvalg af data for salg af alkohol, produktion, skat og forbrug for at vurdere, hvor meget folk drak om dagen i forskellige lande rundt om i verden i 2010.

Forskerne gik tilbage til 2010, fordi et årti i de fleste tilfælde ville være lang nok tid, til at effekten af alkoholforbruget ville kunne ses i eventuelle tilfælde af kræft.

I studiet anslås det, at fire procent - eller 741.300 - af alle nye kræfttilfælde på verdensplan i 2020 var direkte forbundet med indtag af alkohol.

Mænd tegnede sig for 77 procent - eller 568.799 tilfælde - af disse. Kvinder tegnede sig for 23 procent.

Undersøgelsen viser, at antallet af nye kræfttilfælde forbundet med alkohol varierer meget på tværs af verden.

De fleste tilfælde ses i Østasien og Central- og Østeuropa, mens de færreste tilfælde ses i Nordafrika og det vestlige Asien.

Den højeste andel af alkoholrelaterede kræfttilfælde blev fundet i Mongoliet, Kina, Moldova og Rumænien. Den laveste andel blev fundet i Kuwait, Libyen og Saudi-Arabien.

Den del af verden med den højeste andel af kvinder, hvis kræft hang sammen med alkohol, inkluderede Hviderusland, Rumænien, Rusland, Australien, New Zealand og Vesteuropa.

- Vi er nødt til at øge bevidstheden om sammenhængen mellem alkoholforbrug og risikoen for kræft blandt beslutningstagere og offentligheden, udtaler forfatter til studiet Harriet Rumgay fra det internationale agentur for kræftforskning i Frankrig.