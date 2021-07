Et amerikansk studie vurderer, at vaccinen er mindre effektiv mod Delta-varianten af coronavirus, der første gang blev opdaget i Indien. (Arkivfoto)

Studie finder J&J-vaccine mindre effektiv mod Delta-variant

De 13 millioner, der har modtaget vaccinen fra Johnson & Johnson, bør ifølge forskere overveje at få to stik.

Coronavaccinen fra Johnson & Johnson lader til at være mindre effektiv mod Delta-varianten end den oprindelige variant af coronavirusset.

Det viser et nyt studie, der er blevet offentliggjort tirsdag, ifølge The New York Times.

Studiet er et resultat af forsøg med blodprøver i et laboratorie og skal derfor tages med forbehold, da det muligvis ikke afspejler vaccinens ydeevne i den virkelige verden.

Men konklusionerne fra studiet taler for, at de 13 millioner, der har fået en vaccine fra Johnson & Johnson, muligvis skal have to doser.

J&J-vaccinen kræver i modsætning til andre vacciner mod coronavirus kun ét stik for, at man er fuldt vaccineret.

- Det budskab, vi vil frem med, er ikke, at folk ikke skal lade sig vaccinere med Johnson & Johnsons vaccine. Men vi håber, at det fremover vil blive overvejet at få et andet stik med vaccinen eller den fra enten Pfizer eller Moderna, siger virolog Nathaniel Landau.

Han er leder af undersøgelsen, der er blevet udført på New York Universitys Grossman School of Medicine.

Resultaterne af studiet er endnu ikke blevet offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift eller blevet fagfællebedømt. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

I maj trak Sundhedsstyrelsen i Danmark vaccinen fra Johnson & Johnson ud af vaccineplanen.

Det skete efter meldinger om, at den i sjældne tilfælde kan forårsage blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader. Det er dog stadig muligt at få en vaccine fra Johnson & Johnson gennem tilvalgsordningen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) er 46.386 personer i Danmark færdigvaccineret med vaccinen fra Johnson & Johnson.