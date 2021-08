Studie: Risiko for at Golfstrømmen kollapser

Golfstrømmen, der transporterer varme fra troperne til vore breddegrader, er i risiko for at blive stærkt svækket og til sidst kollapse. Det vil kunne få store konsekvenser for havstrømme og vejrsystemer på hele kloden.

Sådan konkluderer et nyt studie fra tyske Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Studiet hviler på modelberegninger og præsenteres i tidsskriftet Nature Climate Change.

Golfstrømmen er en del af det større system af havstrømme i Atlanterhavet, som forskere kalder Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Uden denne havbårne varmetransport ville det være 6-10 grader koldere i Skandinavien, afhængig af om man måler på land eller i havet.

Havene optager stadig mere varme, efterhånden som mængden af CO2 i atmosfæren øges.

Klimamodeller viser, at Amoc-systemet er svagere nu end i de seneste 1000 år. Men det er uvist, om det skyldes ændrede cirkulationsmønstre eller et "tab af stabilitet" i denne havmotor, siger forskeren bag studiet, Niklas Boers, til nyhedsbureauet Reuters.

- Tabet af dynamisk stabilitet vil betyde, at Amoc har nået den kritiske tærskel, siger han.

Analyser af temperaturer i havoverfladen og saltholdigheden i Atlanterhavet peger på, at der ikke blot er tale om naturlige udsving, mener Niklas Boers.

Hvis Golfstrømmen og Amoc kollapser, vil det nedkøle den nordlige halvkugle, øge vandstanden i Atlanterhavet og bane vej for mere ekstremt vejr. Også regntiden i Sydamerika og Afrika vil blive påvirket ifølge det britiske Met Office.

Niklas Boers sætter ikke årstal på et eventuelt sammenbrud. Andre klimamodeller har forudsagt, at Amoc vil svækkes, men at et kollaps inden år 2100 er usandsynligt.

Forskermiljøet er således delt i spørgsmålet om, hvorvidt Golfstrømmens transportbånd er ved at gå i stå.

Steffen Olsen, klimaforsker med speciale i oceanografi ved DMI, finder Niklas Boers' studie særdeles relevant, omend han også ser svage punkter i undersøgelsen.

- Vi forventer en gradvis svækkelse af Golfstrømmen. Dette studie handler om, hvorvidt der er pludselige ændringer og et kollaps i vente.

- Rigtig meget varme i atmosfæren og større forskel på temperaturen mellem høje og lave breddegrader vil være en motor for voldsomt vejr og ekstreme variationer, siger Steffen Olsen.

Hertil kommer lavere saltholdighed i havet grundet stor afsmeltning af ferskvand fra indlandsisen i Grønland.

Boers' artikel bruger "en imponerende stor mængde data", modelsystemer, teoretiske overvejelser og statistiske metoder.

- Men personligt er jeg bekymret over den manglende kobling til direkte målinger i havet. Vi kan ikke bruge studiet til at sige, om et kollaps kan ske om 10 eller 100 år, siger DMI-forskeren.

Havstrømmene leverer os mange tjenester, tilføjer han.

- De fylder dybhavet med ilt og trækker CO2 ned fra atmosfæren. Uden den strøm vil man opleve ændringer i både Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean.

- Der vil udvikle sig døde zoner, som vi kender fra Stillehavet, udbredelsen af havisen vil ændre sig, fiskebestande i Atlanterhavet vil flytte sig, siger Steffen Olsen.

Samtidig vil vi få mere ekstremt vejr som kraftigere storme og nedbør samt øget vandstand i Atlanterhavet. På USA's østkyst vil havet lokalt kunne hæve sig over en halv meter. På europæiske kyster dog betydeligt mindre.

Nedkøling af den nordlige halvkugle vil kun delvis blive opvejet af den generelle opvarmning af kloden, vurderer Steffen Olsen.

- Vi håber, at vores modeller har ret, og at et kollaps ikke er nært forestående. Men Niklas Boers' budskab er, at det eneste, vi kan gøre, er at begrænse CO2-udledningen, siger han.