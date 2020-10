Et nyt studie indikerer, at cirka én ud af hver 128. person er smittet med coronavirus i England. (Arkivfoto)

Studie: Op mod 100.000 briter bliver smittet hver dag

Forfatter bag nyt studie siger, at de nuværende coronarestriktioner i England ikke er tilstrækkelige.

Knap 100.000 briter bliver smittet med coronavirus hver dag i England. Det indikerer et studie fra Imperial College London ifølge BBC.

Udviklingen i epidemien accelererer for tiden i så høj grad, at forfatterne bag studiet estimerer, at antallet af smittede personer bliver fordoblet hver niende dag.

Forfatterne siger, at England er i et "kritisk stadie", og "noget skal ændre sig".

Onsdag registrerede de britiske sundhedsmyndigheder 24.701 nye smittetilfælde. Det er dermed langt færre, end hvad studiet antyder, er det reelle antal af daglige smittetilfælde.

Studiet er lavet efter prøver på 86.000 frivillige. Den seneste prøve blev lavet søndag.

Prøverne indikerer ifølge forskerne, at cirka én ud af hver 128. person er smittet med virusset i England. Der bor omkring 56 millioner i landet.

De viser også, at antallet af smittetilfælde er stigende i alle aldersgrupper og regioner i England.

Mens det nordlige England registrerer de højeste smittetilfælde på nuværende tidspunkt, stiger antallet hurtigere i det sydlige England, hedder det i studiet.

Professor Steven Riley, en af forfatterne bag studiet, siger, at han var virkelig skuffet, da resultaterne begyndte at tikke ind.

Ifølge ham viser undersøgelsen, at de nuværende restriktioner ikke er tilstrækkelige.

- Der skal ske en ændring. Vækstraten stiger hurtigt, og der skal ske en eller anden ændring inden jul, siger han.

Onsdag annoncerede den franske og den tyske regering nye nationale restriktioner, der skal begrænse smitten med coronavirus.

I England - og i Storbritannien generelt - holder regeringen sig til en regional strategi, skriver BBC.

Tidligere onsdag kom endnu en trist vurdering af coronasituationen i Storbritannien.

Mark Walport, der er tidligere førende videnskabsrådgiver for den britiske regering, advarede om, at antallet af hospitalsindlæggelser med covid-19 i Storbritannien kan tredobles i løbet af november.

- Med vores nuværende foranstaltninger er der meget lidt, der tyder på, at der bliver overholdt lige så meget afstand, som da vi først lukkede ned, sagde Walport til BBC onsdag.