Studie: Coronavacciners effekt kan muligvis vare i årevis

Forskere i amerikansk studie vurderer, at to mRNA-vacciner kan give beskyttelse i flere år fremover.

Effekten af coronavacciner fra selskaberne Pfizer og Moderna kan vare længere end først antaget.

Det skriver New York Times med henvisning til et nyt studie fra Washington University, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Ifølge de nuværende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan færdigvaccinerede betragte sig selv som immune i mindst otte måneder, men studiet viser, at effekten kan vare i adskillige år.

Studiet lægger sig i forlængelse af en stigende mængde evidens for, at færdigvaccinerede med de såkaldte mRNA-vacciner ikke behøver at blive genvaccineret, så længe virusset og dets varianter ikke udvikler sig for meget. Dette er dog ikke garanteret.

Studiet viser også, at folk, der allerede har haft coronavirus, inden de bliver vaccineret, måske ikke behøver at blive genvaccineret, selv hvis virusset muterer i væsentlig grad.

- Det er et godt tegn på, hvor holdbar vores immunitet er fra disse vacciner, siger Ali Ellebedy, der er immunolog ved Washington University og leder af studiet, til New York Times.

Undersøgelsen har ikke kigget på andre vaccineteknologier som den, der er brugt til Johnson & Johnson-vaccinen, men Ellebedy forventer, at deres varighed er kortere end mRNA-vaccinernes.

I alt har studiet kigget på 14 personer, der har modtaget vaccinen fra enten Pfizer eller Moderna.

Resultaterne fra studiet giver grund til optimisme, siger Anne Spurkland, der er professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, til den norske avis VG.

- Det er et rigtig godt tegn, og det kan tolkes som, at vaccinerne giver langvarig immunitet, måske resten af livet, så længe virusset ikke forandrer sig for meget, siger hun.

Det er dog svært at forudsige, præcis hvor lang tid beskyttelsen fra mRNA-vacciner vil holde, da coronavirusset lader til stadig at udvikle sig og mutere, skriver New York Times.