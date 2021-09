Strømpistoler bliver standardudstyr for norsk politi

Strømpistoler bliver permanent indført som standardudstyr for norsk politi, når det indsættes på opgaver.

Siden 2019 har norsk politis særlige indsatsstyrke, Beredskapstroppen, været udstyret med strømpistoler, og fire politidistrikter har deltaget i et prøveprojekt.

Efter råd fra politiet har justitsministeriet i Oslo nu afgjort, at våbnet kan indføres for indsatspersonale i hele politiet.

- Evalueringen viser, at strømpistoler kan erstatte brug af skydevåben i nogle tilfælde, men ikke i alle. Alligevel er der indikationer på, at strømpistoler kan reducere risici for alvorlige skader og brug af dødelig magt fra politiet, skriver Politidirektoratet torsdag

Erfaringerne fra prøveprojektet har været evalueret af Universitetet i Umeå i Sverige.

Evalueringen har også vist, at strømpistolerne førte til mindre hyppig brug af peberspray.

- Vi tager magtanvendelse alvorligt, og det vil altid være et mål for os at reducere brug af magt til et absolut minimum.

- Men alligevel er matanvendelse en del af vores hverdag og vores opgaver, og så er det vores pligt at sørge for, at magtanvendelsen sker så skånsomt som muligt - med mindst mulig skaderisiko, siger beredskabsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i Oslo.

Strømpistoler kaldes også tasere. Den type, som er anvendt i prøveperioden, skyder to pile ud med vedhæftede ledninger, som danner et sluttet kredsløb, når de rammer målet. Pistolerne give et ikke dødeligt stød.

Med en spænding på mellem 800 og 1200 volt får de, som bliver ramt, kraftige muskelsammentrækninger, men i udgangspunktet er de så kraftige, at det er farligt for hjertet.