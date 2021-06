Stridigheder mindsker håb om resultater i Biden og Putins møde

Inden mødet tegner der sig et billede af store uenigheder mellem de to præsidenter, og forventningerne til et gennembrud af nogen slags er derfor lave.

Begge har givet udtryk for, at de håber, at deres samtale i en storslået villa i Genève i Schweiz kan føre til et mere stabilt og forudsigeligt forhold.

Imidlertid forbliver de to stormagter i strid om alt fra våbenhvile og cyberkrig til valgindblanding og Ukraine.

- Vi forventer ikke, at der kommer de store resultater ud af dette møde, sagde en højtstående embedsmand til journalister om bord på Air Force One, da Biden fløj til Genève.

Biden er i Europa for første gang som præsident og har inden mødet med Putin deltaget i både G7- og Nato-topmøder.

Embedsmanden tilføjede, at Biden og Putin forventes at tale i fire-fem timer fra omkring klokken 10 dansk tid.

Heller ikke i den russiske lejr er der de store forventninger til mødet.

- Jeg er ikke sikker på, at der bliver enighed om nogen aftaler, sagde Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov forleden.

Forholdet mellem USA og Rusland er blevet værre de seneste år. Det skyldes blandt andet Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 og intervention i Syrien i 2015 samt amerikanske anklager om indblanding i landets præsidentvalg i 2016.

Situationen er ikke blevet bedre af, at Biden i marts kaldte Putin for en "morder", hvilket fik Rusland til at tilbagekalde sin ambassadør i Washington D.C. I april tilbagekaldte USA så sin ambassadør i Rusland. Ingen af dem er siden vendt tilbage.

Trods uenighederne ventes det stadig, at Biden og Putin vil bruge muligheden til at drøfte nogle af de problemer, der skiller de to lande.

Biden sagde mandag efter Nato-topmødet i Bruxelles, at han vil gøre det klart for Putin, "hvor de røde linjer går".

Det gælder blandt andet cybersikkerhed, hvor USA beskylder Rusland for at stå bag flere hackerangreb på amerikanske virksomheder og offentlige institutioner.

Noget som Rusland benægter.

Udveksling af fanger kan også komme på tale.

Det skulle dreje sig om amerikanerne Paul Whelan og Trevor Reed, der er fængslet i Rusland for henholdsvis spionage og for at have slået en politimand.

Rusland ønsker våbenhandleren Victor Bout og den mistænkte narkosmugler Konstantin Jarosjenko frigivet fra USA.