Stridende brødre afslører Diana-statue

Han kom flyvende til London fra Los Angeles i fredags, og han er i coronakarantæne for at være klar til den store og smukke begivenhed torsdag.

Hvor han sammen med sin storebror, prins William, afslører en statue i haveanlægget The Sunken Garden ved Kensington Palace i den britiske hovedstad.

En begivenhed med mange inviterede gæster.

Nu har coronapandemien imidlertid tvunget arrangørerne til at skære ned i antallet af gæster, skriver nyhedsbureauet dpa.

Statuen er af brødrenes mor, afdøde prinsesse Diana. Hun blev dræbt ved en trafikulykke i Paris i 1997.

Netop torsdag ville hun være fyldt 60 år.

Imidlertid er der nu mindre fokus på statuen og mere fokus på forholdet mellem 36-årige Harry og 39-årige William.

Det forhold er skidt.

Britiske medier ventes at holde et vågent øje med, om der er tegn på strid eller forbrødring under afsløringen af statuen.

Forrige gang, brødrene så hinanden, var i april, da deres farfar, prins Philip, blev begravet.

Robert Lacey, historiker og forfatter til en biografi om dronning Elizabeth, siger, at brødrene da havde et skænderi.

- Striden mellem de to splittede sønner ser ikke ud til at slutte i nær fremtid, skriver han i Daily Mail.

Nu skal de så mødes igen, når Harry dukker frem af sin karantæne i Frogmore Cottage ikke langt fra dronningens hjem i Windsor Castle.

Han er kommet alene til London. Hans kone, Meghan, og to små børn er hjemme i LA.

Harry og Meghan blev gift i 2018, og Reuters noterer, at forholdet mellem brødrene siden er forværret.

Da Harry og Meghan i marts blev interviewet af Oprah Winfrey, nåede forholdet et nyt lavpunkt.

Det var her, hvor parret, der ikke længere vil være en del af det officielle kongehus, talte skidt om kongefamilien i London.

Et unavngivent medlem af kongehuset blev beskyldt for at have talt racistisk.

Meghan er halvt sort.

Harry har forklaret, at der er problemer i forholdet mellem brødrene. Men han håber, det bliver bedre.

- Jeg elsker William, han er min bror. Vi har været igennem helvede sammen, og vi har en delt erfaring. Men vi er på hver sit spor, sagde han i interviewet med Oprah Winfrey.

William og Harry besluttede i 2017, at der skulle rejses en statue af deres mor ved Kensington Palace, hvor hun boede.

Nu bor William, hans kone, Kate, og parrets tre børn i Kensington Palace.

Daily Telegraph skriver, at William inden afsløringen vil tage sin familie med til haven for at se statuen stille og roligt.