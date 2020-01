Strid om vidner i rigsretssag raser videre i Senatet

Efter at have skullet sidde stille og lytte i dagevis er det onsdag de amerikanske senatorers tur til at stille spørgsmål til såvel præsident Donald Trumps forsvarere som de demokratiske politikere, der agerer anklagere i rigsretssagen mod Trump.

Spørgsmålene kom hurtigt til at handle om, hvorvidt der skal indkaldes vidner i sagen. Senatet ventes at stemme om den sag på fredag.

Omtale af en kommende bog fra Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton har lagt yderligere pres på Republikanerne for at tillade Bolton at vidne.

I bogen skriver Bolton, at Trump fortalte ham, at han brugte militærhjælp til Ukraine til at presse den ukrainske regering til at annoncere, at den vil indlede en potentielt ødelæggende efterforskning af Trumps rival Joe Biden.

Biden er på nuværende tidspunkt en af favoritterne til at blive den demokratiske kandidat, der skal udfordre Trump ved præsidentvalget i november.

En af de to anklager, der ligger til grund for rigsretssagen mod Trump, er, at han misbrugte sin magt og tilbageholdt militærhjælpen til Ukraine til gengæld for en efterforskning af Biden og hans søn Hunter.

Derfor er det relevant at høre Boltons vidneudsagn, mener demokraterne.

Tre republikanske senatorer - Mitt Romney, Susan Collins og Lisa Murkowski - har udtrykt interesse for at høre, hvad relevante vidner har at sige.

Men republikanske ledere i Kongressen antyder, at de kan forhindre, at nye vidner indkaldes. I stedet vil de stemme for at frifinde Trump allerede fredag og afslutte sagen hurtigt, skriver New York Times.

Trumps forsvarere argumenterer for, at præsidenten ikke har gjort noget forkert. Den "noget-for-noget" tilgang med at knytte betingelser til militærhjælp, er ikke usædvanlig, siger forsvarer Alan Dershowitz.

- Hvis I ikke gør det, får I ikke pengene. Hvis I gør, får I pengene. Ingen i dette kammer vil betragte det som ulovligt på nogen måde, siger han.

Det er demokraten Adam Schiff, der er en af anklagerne fra Repræsentanternes Hus, ikke enig i.

- Alle noget-for-noget er ikke ens. Nogle er legitime og nogle er korrupte, og man behøver ikke kunne læse tanker for at finde ud af, hvad der er hvad, siger han ifølge tv-stationen CNN.