Strid om principper bremser EU-milliarder til Ungarn

EU-Kommissionen er ikke færdig med at vurdere planerne for, hvordan pengene skal bruges. Det skyldes, siger en talsmand, at embedsfolkene i Bruxelles ikke er "tilfredse med de svar", som de modtager fra Ungarn.

- Der er 11 kriterier. Analyserne vil blive afsluttet, når vi er tilfredse med Ungarns svar på disse 11 kriterier, siger talsmanden i EU-Kommissionen mandag.

Med en omstridt lov om homoseksuelle kom Ungarn i juni - igen - i modvind blandt de øvrige medlemslande i EU. Og i EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.

Et stort flertal af medlemslandene har taget kraftig afstand fra loven, der blandt andet påbyder, at film og bøger til unge kun må omhandle seksualitet som noget, der foregår mellem en mand og en kvinde.

I sidste uge sagde økonomikommissær Paolo Gentiloni, at problemerne med Ungarns genopretningsplan var knyttet til "aspekter, der har med retsstatsprincipper at gøre".

Mandag ville talspersoner i EU-Kommissionen ikke give svar på, hvad det konkrete problem med Ungarn er.

En talskvinde sagde, at det er muligt, at man vil foreslå at forlænge fristen for godkendelse.

- Vi fortsætter undersøgelsen af den ungarske genopretningsplan. De ungarske myndigheder er blevet rettidigt orienteret om dette. Vi fortsætter dialogen med myndighederne. I øjeblikket analyserer vi på de seneste svar, som vi modtog fredag, siger Arianna Podesta.

De 11 kriterier, som EU har opsat for at modtage penge fra genopretningspuljen, skal sikre, at penge bruges på de overordnede mål. Det handler blandt andet om grøn og digital omstilling i EU.

Først skal EU-Kommissionen give grønt lys for de nationale planer efter en grundig analyse af hvert enkelt lands plan.

Dernæst er det op til EU-landene på et ministermøde formelt at godkende planerne, så de første penge kan udbetales.

Danmarks plan er godkendt af EU-Kommissionen. Den ventes formelt godkendt af EU-landenes finansministre tirsdag i denne uge.

Ungarn er ikke det eneste land, som venter på en afgørelse fra EU-Kommissionen.

16 lande har fået godkendt deres planer. Det er dog meget forskelligt, hvornår landene har indleveret deres planer til EU-Kommissionen. Nogle lande har endnu ikke gjort det.

Ungarn indleverede sin plan 12. maj, hvorfor fristen for vurderingen udløb mandag.