En demonstrant kaster tåregas tilbage mod politiet under onsdagens demonstrationer i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Strid om præsidentpost udløser voldsomme protester i Haiti

Både demonstranter og journalister fik en hård behandling af politiet under demonstration i Port-au-Prince.

Hundredvis af demonstranter blev onsdag mødt med tåregas af politiet i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Det skete i forbindelse med en demonstration mod landets præsident, Jovenel Moïse. Flere journalister blev også angrebet af politiet, mens demonstrationen stod på.

Den voldsomme demonstration er den seneste i en række af sammenstød i landet, der befinder sig i en dyb politisk krise.

Undervejs kunne politiet ses bruge særdeles hårdhændede metoder til at rydde demonstrationen. Flere gange blev betjente også set gå målrettet efter tydeligt identificerede medlemmer af pressen.

- Deres job er at skyde aktivisterne og kaste tåregas mod hele pressen, sagde demonstrant Senat Andre Dufot onsdag.

Demonstranterne beskylder Jovenel Moïse for at have forlænget sin præsidentperiode ulovligt.

Ifølge præsidenten skal han sidde på posten indtil 2022. Omvendt mener medlemmer af oppositionen, at hans periode udløb sidste weekend.

Striden stammer fra, da Jovenel Moïse oprindeligt blev valgt til præsident i 2016 efter et omvalg. Ifølge Haitis forfatning varer en præsidentperiode fem år.

Men Moïse argumenterer for, at han har et år tilbage på posten, fordi han først blev taget i ed som præsident i 2017.

Hans vurdering bliver støttet af Organisationen af Amerikanske Stater, OAS, og USA's præsident, Joe Biden.

Embedsmænd i Moïses regering hævdede søndag, at de havde forpurret et forsøg på at dræbe præsidenten og vælte regeringen.

Udmeldingen kom, samme dag som politiet anholdt 23 personer - heriblandt en højesteretsdommer - for at have planlagt et kup.

Mandag udstedte Jovenel Moïse så et præsidentielt dekret, hvor han tvang den anholdte dommer og to andre højesteretsdommere på pension.

De tre dommere er alle blevet foreslået af oppositionen som mulige ledere af en midlertidig regering.