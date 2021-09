Streaminggiganter vil indtage Afrika

Netflix har mandag åbnet op for gratis streaming til kenyanere med en Android-telefon. De kan se en fjerdedel af virksomhedens bagkatalog, oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

Virksomheden er afhængig af at få og bevare kunder på streamingmarkedet, siger Claus Bülow Christensen, der er medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV. De har derfor travlt med at brede sig.

- Overordnet er de ude på stort set alle markeder. Og de er rigtig dygtige til at gå ind i de enkelte markeder og vurdere, hvordan de bedst etablerer sig og udnytter det marked.

Tjenesten er tilgængelig i 190 lande på verdensplan.

- Netflix har fået ekstra travlt, fordi Disney og Warner er lykkedes med at kopiere deres model.

- Så jeg tror, Netflix har skruet ekstra op for aktivitetsniveauet, siger Claus Møller Christensen.

Netflix er med til at finansiere lokalt indhold for at få lokale abonnenter, men også for at fodre bagkataloget på verdensplan, så kunder i andre lande får nyt indhold.

- Deres algoritmer hjælper dem med, at det indhold, der bliver produceret og indkøbt, hvor mærkeligt det nu end er, kan finde publikum et eller andet sted på kloden. Det er de blevet virkelig dygtige til, siger Claus Bülow Christensen.

Og det kan meget vel være det samme, der er ved at ske i Afrika.

Netflix har allerede produceret en nigeriansk serie, King of Boys, i kontinentets største filmindustri, Nollywood i Nigeria.

- Det er tydeligt, at de allerede har lugtet, at der er en god industri der. Og hvis de hurtigt får etableret sig, så kan de lukrere på det. De kan lave alliancer eller suge talentet ud af dem, siger Claus Bülow Christensen.

Analysebureauet Digital TV Research har vurderet, at det afrikanske streamingmarked vil gå fra 5,1 millioner brugere i slutningen af 2021 til over 15 millioner brugere i 2026.

Meget af streamingen i Afrika kan dog - modsat eksempelvis i Danmark - komme til at foregå på mobiltelefoner, vurderer Claus Bülow Christensen.

- Smartphones breder sig og bliver mere og mere populære i de lande, hvor man måske ikke har en fladskærm. Også til at se og streame tv-produkter på.

Satsningen går hånd i hånd med den økonomiske situation, der gradvist forbedres for den almene befolkning flere steder i Afrika.

Tal fra Verdensbanken viser, at antallet af mobilabonnementer er gået fra cirka 45 per 100 afrikanere i 2010 til cirka 94 per 100 afrikanere 2020 blandt dem, der bor syd for Sahara.

Netflix introducerede i juli et abonnement i Nigeria, der kun fungerer til smartphones. Det koster tre dollar - svarende til godt 19 kroner.

Også Disney er på vej til Afrika. Her lancerer giganten sin streamingservice Disney+ i 2022.