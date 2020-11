Strategi i EU vil gøre hadtale mod LGBT til EU-forbrydelse

Med en strategi for LGBT fremlagt torsdag forsøger EU-Kommissionen at styrke ligestillingen på tværs af medlemslandene.

- Enhver skal føle sig fri til at være sig selv uden frygt eller forfølgelse. Det er det, Europa handler om, og det er, hvad vi står for. Denne første strategi på EU-niveau vil styrke vores fælles bestræbelser på at sikre, at alle behandles lige, siger kommissær for EU-værdier Vera Jourová i en pressemeddelelse.

Strategien omfatter en vifte af initiativer. Kommissionen lægger op til at fremlægge lovgivning om anerkendelsen af børn af homoseksuelle på tværs af EU-grænser.

Desuden vil EU-Kommissionen føje hadtale, herunder homofobisk hadtale, til en liste over EU-forbrydelser.

Det blev også nævnt af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, da hun varslede strategien i sin tale "Unionens Tilstand 2020" i efteråret.

- Vi vil foreslå, at listen over EU-forbrydelser udvides med alle former for hadtale og hadforbrydelser, uanset om det er på grund af race, religion, køn eller seksualitet, sagde von der Leyen.

Ifølge en undersøgelse, som EU-Kommissionen fremlægger tal fra, meldte 43 procent fra LGBT-gruppen i 2019, at de følte sig diskrimineret. Den andel var blot 37 procent i 2012.

Samtidig mener 76 procent, at homoseksuelle og biseksuelle skal have samme rettigheder som heteroseksuelle. Det er en stigning på fem procentpoint siden 2015.

De friske forslag vil formentlig møde modstand i flere af de medlemslande, som skal være med til at beslutte, om det kan blive virkelighed.

I Polen er flere byer erklæret zoner fri for LGBT. Ungarn har for helt nylig fremsat et forslag om forbud mod adoption for homoseksuelle par.

Tidligere i år besluttede EU-Kommissionen at tilbageholde penge til nogle af de polske byer. Det skete på grund af deres indstilling til LGBT.