Strandede nigerianere får lov at forlade Libyen

Præsident Muhammadu Buhari skriver på Twitter, at "situationen i Libyen, hvor mennesker sælges som slaver, er forfærdelig og uacceptabel".

Nigeria er begyndt at hente strandede statsborgere hjem fra Libyen efter afsløringer af, at migranter sælges som slaver i det nordafrikanske land.

Han siger, at Nigeria vil gøre, alt hvad der står i dets magt for at beskytte nigerianske statsborgere, hvor end de befinder sig.

Præsidenten siger, at Nigeria allerede er begyndt at hente de strandede medborgere hjem fra Libyen og andre steder.

Ifølge FN's Internationale Organisation for Migration, IOM, blev 239 nigerianere fløjet hjem fra Tripoli tirsdag.

Den nigerianske regering siger, at hundredvis af tilbagevendte migranter fra Libyen er blevet blive indkvarteret i deres eget land med støtte fra IOM.

Tusindvis af flygtninge og migranter har krydset Middelhavet fra Libyen, hvor en kaotisk situation har gjort flygtninge mere sårbare - blandt andet over for menneskesmuglere.

Den nye udvikling sker, efter at der er kommet rapporter om, at hvide libyske slavehandlere sælger sorte afrikanske migranter på markeder i Libyen - i et uhyggeligt ekko af slavehandlen omkring Sahara i tidligere århundreder.

Tusinder dør i forsøg på at krydse ørkenen og havet. Mange holdes nu også fanget i lejre i Libyen.

Frankrig har indkaldt afrikanske ledere til hastesamtaler i FN sent onsdag i Abidjan i Elfenbenskysten, hvor EU og Den Afrikanske Union tidligere på dagen indledte et topmøde.

I mødeindkaldelsen, som er blevet offentliggjort af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hedder, at blandt andre forbundskansler Angela Merkel bil være til stede for at diskutere, hvordan slavehandlen med migranter kan stoppes i Libyen.