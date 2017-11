Stort jordskælv udløser tsunamibølger i Ny Caledonien

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,0 har ramt 82 kilometer øst for øgruppen Loyalitetsøerne i Ny Caledonien i Stillehavet øst for Australien.

Jordskælvet, der i første omgang blev beregnet til en størrelse på 7,3, ramte mandag klokken 9.43 lokal tid i en dybde af kun ti kilometer.

Et advarselscenter for tsunamier i Stillehavet oplyser, at der er observeret tsunamibølger i Ny Caledonien og østaten Vanuatu, der ligger omkring 500 kilometer nordøst for Ny Caledonien.

Centret oplyser videre, at bølger på op til en meter over højvandsmærket, der angiver det højeste niveau af oversvømmelser, forventes at ramme Ny Caledonien. Imens forventes der mindre bølger i Vanuatu.

Den faktiske størrelse på bølgerne vil variere alt afhængigt af kysterne. Eksempelvis vil kyster med rev fungere som en barriere og dermed reducere højden af bølgerne.

Advarselscentret for tsunamier i Stillehavet advarer dog samtidig om, at de første bølger, der rammer, ikke nødvendigvis behøver at være de største.

Kort tid efter at jordskælvet ramte, oplyste samme center, at der er mulighed for "farlige tsunamibølger" inden for en radius af 300 kilometer fra epicentret.