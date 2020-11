Stort flyselskab vil kræve coronavaccine af passagerer

Det siger den administrerende direktør for det store australske flyselskab, Alan Joyce, til Channel Nine.

Alan Joyce mener, at vaccinekravet sandsynligvis vil blive "almen praksis" på tværs af luftfartsindustrien.

Ifølge den administrerende direktør vil Qantas indføre kravet, når en coronavaccine er blevet gjort tilgængelig for offentligheden.

- Vi overvejer at ændre vores vilkår og betingelser for internationale rejsende, således at vi vil bede folk om at blive vaccineret, før de kan gå om bord på flyet, siger Joyce til Channel Nine.

- Vi er nødt til at se på, hvad der sker med covid-19 på markedet, før vi kan sige, om man også har brug for det for at flyve indenrigs, men vi mener helt sikkert, at det er nødvendigt for internationale besøgende, der kommer til Australien, og for folk, der forlader landet, siger han videre.

Alan Joyce vurderer, at kravet formentlig vil blive standardpraksis blandt luftfartsselskaber over hele verden. I forvejen overvejer regeringer og luftfartsselskaber at indføre elektroniske vaccinationspas.

Australiens internationale grænser har været lukket siden marts i et forsøg på at bremse spredningen af coronavirus, der allerede har været skyld i over en million dødsfald på verdensplan.

Samtidig har landet begrænset antallet af egne statsborgere, der vender hjem fra udlandet. Det betyder, at titusindvis af australiere fortsat er strandet uden for landets grænser.

Qantas holder flere end 200 fly på jorden og har afskediget flere end 8500 medarbejdere i et forsøg på at udligne et tab på det, der svarer til knap 12 milliarder danske kroner forårsaget af rejserestriktioner.

Australien har haft relativ stor succes med at begrænse coronasmitten og har registreret lidt over 27.800 tilfælde og 907 dødsfald, siden pandemien begyndte.

Det er dog usandsynligt, at landet vil genåbne for internationale rejsende, før en vaccine er bredt tilgængelig.