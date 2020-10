Stort flertal i Chile vil af med forfatning fra Pinochet-tiden

Det viser foreløbige resultater, efter at 50 procent af stemmerne er optalt.

Tre fjerdedele af chilenerne har ved en folkeafstemning søndag stemt for, at landets forfatning skal omskrives.

I alt har 77,9 procent af chilenerne stemt ja til at omskrive et afsnit i forfatningen, der blev udarbejdet i 1980 under den autoritære general Augusto Pinochets styre.

Omvendt har 22,7 procent stemt imod en ændring af forfatningen, oplyser valgmyndigheden.

Rekordmange chilenere har deltaget i søndagens folkeafstemning.

Ifølge Patricio Santamaria fra Chiles valgmyndighed kan fremmødet med al sandsynlighed overstige 49 procent. Det er den højeste deltagelse, siden stemmeafgivelse blev gjort frivilligt i landet i 2012.

Embedsmænd fra valgmyndigheden og den chilenske regering samt analytikere peger på, at det store fremmøde især skyldes, at mange unge mennesker har stemt.

Claudio Fuentes, politisk analytiker ved universitetet Diego Portales i Santiago, fortæller, at måneder med protester ser ud til at have vendt en nedadgående tendens i stemmedeltagelsen.

- Jeg tror, at vi kan se et fremmøde på mellem 55 og 58 procent, siger han.

- Jo flere mennesker, der stemmer, jo mere legitimt og overvældende er resultatet.

Da mørket faldt på søndag, affyrede politi tåregas og vandkanoner i et forsøg på at sprede hundredvis af mennesker, der havde samlet sig på den centrale plads Plaza Italia i Santiago, der har været centrum for protesterne.

Betjentene så dog senere ud til at trække sig, da menneskemængden voksede, idet flere ankom for at fejre resultatet.

Chiles nuværende forfatning stammer fra tiden under den brutale højreorienterede general Augusto Pinochets militærregime.

En ændring af forfatningen var et af de afgørende krav i sidste års store demonstrationer i landet.

Chile har en af Sydamerikas mest veludviklede økonomier. Men de høje leveomkostninger har været genstand for megen kritik.

