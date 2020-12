Storjury baner vej for retssag om kidnapningsplan

Justitsministeriet i delstaten Michigan siger, at de seks mænd er sigtet for at have lagt planer om en bortførelse af Whitmer, som er demokrat, fra hendes feriehus tidligere i år.

En storjury i Michigan har banet vej for en retssag mod seks mænd, som anklages for at have planlagt en bortførelse af delstatens guvernør, Gretchen Whitmer.

Nogle af mændene tilhører den stærkt højreorienterede milits Wolverine Watchmen.

Mindst en af de tiltalte anså Whitmer for at være en tyran, fordi hun havde beordret sportshaller lukket for dæmme op for udbredelsen af coronavirus.

Storjuryens støtte til en tiltale er en forudsætning for, at dem føderale anklagemyndighed kan indlede en retssag mod mændene.

De seks mænd - Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris og Brandon Caserta - blev anholdt og sigtet i oktober.

En advokat for Harris, Parker Douglas, siger, at hans klient erklærer sig ikke skyldig, fordi der ikke var nogen reel sammensværgelse omkring en bortførelse af Whitmer.

- Anklagerne er ekstremt vage, siger Douglas i en e-mail.

Advokater for de andre tiltalte har ikke udtalt sig.

Hvis de anklagede findes skyldige, risikerer de livsvarigt fængsel.

Der er rejst tiltaler, som omfatter planlægning af en mulig bortførelse, skydeøvelser med stormgeværer, overvågning af Whitmers feriehjem samt kortlægning af den nærmeste politistation i forhold til feriehuset.

I tidligere medierapporter om gruppen hed det, at de havde planer om at udføre deres plan inden præsidentvalget den 3. november.

- Mændene havde diskuteret planer om at tage Whitmer som gidsel. Denne diskussion har været ført hen over hele sommeren og måske længere, hed det i en politirapport, som amerikanske medier citerede i efteråret.

Flere af mændene har været optaget af at skabe et samfund for dem selv, og en skal have talt om, at de skulle bruge 200 mand til at storme en regeringsbygning i Lansing i Michigan.

Whitmer har tidligere i år været skarpt kritiseret af præsident Donald Trump, fordi hun har stået i spidsen for en hård nedlukning under coronaviruspandemien.

FBI siger, at det gennem sociale medier fik kendskab til gruppen i begyndelsen af 2020.