Store protester i Myanmar mod kup fortsætter trods afbrudt net

Tusindvis har samlet sig på gaderne søndag i Myanmars største by, Yangon, for at demonstrere mod militærkuppet i landet.

Det er anden dag i træk, at store menneskemængder protesterer mod det militære styre, som hersker efter kuppet mandag mod den folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering.