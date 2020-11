Perus præsident går af efter dødelig demonstration

Perus fungerende præsident, Manuel Merino, er søndag trådt tilbage efter mindre end en uge på posten.

Han tiltrådte tirsdag, efter at den korruptionsanklagede præsident Martín Vizcarra dagen inden var blevet afsat af kongressen.

Siden har Peru oplevet nogle af de største demonstrationer, landet har set i årtier.

De fleste demonstrationer har været fredelige, men det er også kommet til voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Merino kom under pres for at gå af, efter at to unge demonstranter lørdag aften blev dræbt under sammenstød i forbindelse med protesterne mod afsættelsen af Vizcarra.

102 andre blev såret, meddeler Perus nationale koordinator for menneskerettigheder. 41 er savnet.

Perus sundhedsmyndigheder har bekræftet, at de to dødsofre havde skudsår.

Ifølge landets sundhedsministerium blev 63 demonstranter indlagt, efter at de havde indåndet tåregas eller var blevet kvæstet i sammenstød. Mindst ni af dem havde skudsår, oplyste myndigheder.

Perus ombudsmand advarede sent lørdag aften på Twitter om, at sikkerhedsstyrkerne var begyndt at "udøve magtmisbrug og affyre tåregas uden grund" mod de fortrinsvis unge demonstranter, der var samlet i hovedstaden.

Efter de voldelige sammenstød har i alt 11 ministre meddelt deres afgang.

Den nye leder af Kongressen, centrum-højre-politikeren Luis Valdéz, sagde søndag, at det ville være det rigtige for Merino at træde tilbage.

Valdéz tilføjede, at han havde indkaldt til et hastemøde om sagen.

Perus regionale styrer udsendte ligeledes en fælles meddelelse. Her opfordrede de den midlertidige præsident til at gå af. Han er "politisk ansvarlig for voldshandlingerne", lød det.

Den afsatte præsident Vizcarra lægger ligeledes ansvaret hos Merino for de to dræbte demonstranter og de mange sårede.

Undertrykkelsen skyldes Merinos "illegale og illegitime regering", skriver Vizcarra på Twitter.

- Landet vil ikke lade de to modige unge mænds død være ustraffet, skriver ekspræsidenten.

Inden søndagens meddelelse kom, om at Merino er trådt tilbage, sagde premierminister Ántero Flores-Aráoz, at hvis Merino går af, vil han også selv gå af.

- Jeg skylder ham respekt, hensyn og loyalitet, jeg kan ikke lade ham stå alene, sagde premierministeren i et interview med radiostationen RPP.

Efter planen skal der holdes valg i Peru i april. Indtil da er det ventet, at en ny midlertidig regering vil blive indsat.