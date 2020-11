Store lande frygter for de åbne grænser i EU efter angreb

De ydre grænser i EU skal styrkes, lyder en fælles appel fra Tyskland, Frankrig, Holland og Østrig, som tirsdag har holdt et krisemøde med EU-ledere om nylige angreb i Europa.

- Ethvert hul i sikkerheden ved de ydre grænser udgør en risiko for alle lande i EU, siger Macron.

En lignende melding kommer fra Hollands premierminister, Mark Rutte, som er bekymret fra Schengen-samarbejdet - samarbejdet om åbne grænser.

I de seneste angreb i EU-lande har der blandt bagmændene været en asylansøger og en person, som kom med båd over Middelhavet fra Tunesien.

- I alle vores lande er vi vidner til, at folk misbruger retten til asyl, siger den franske præsident, Emmanuel Macron, efter mødet.

Frankrig har set flere blodige angreb de seneste måneder. I en forstad til Paris fik en lærer skåret halsen over af en ekstremist, og i Nice blev flere personer dræbt i og ved en kirke.

Åbne grænser er et betændt spørgsmål i EU-samarbejdet. Flere lande har imod EU-Kommissionens ønske indført grænsekontrol af sikkerhedsårsager. Et af de lande, der længe har haft det, er Danmark.

Den tyske forbundskansler lagde efter mødet særlig vægt på, at kontrollen skal styrkes ved de ydre grænser. De åbne grænser internt i EU er ifølge Merkel vigtige at fastholde.

- Vi skal ikke til at have flere kontroller, siger Merkel.

I sidste uge skød og dræbte en østrigsk statsborger, som sympatiserede med Islamisk Stat (IS), fire mennesker i Wien. Over 20 andre blev såret.

Han havde forsøgt at tilslutte sig IS i Syrien, hvilket han blev idømt fængsel for i hjemlandet.

Disse personer, som har deltaget, eller som har forsøgt at deltage, i krigshandlinger for ekstremistiske grupper i Mellemøsten, bekymrer den østrigske forbundskansler.

- De er tidsindstillede bomber, siger Sebastian Kurz.

Det er nødvendigt at "begrænse disse menneskers frihed", når de bliver løsladt fra fængsler i EU i de kommende år.

Tyskland oplevede et islamistisk knivdrab i Dresden i begyndelsen af oktober.