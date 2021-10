Store fejl i britisk håndtering af pandemien

Kort fortalt var den for dårligt forberedt. Og for langsom til at skifte spor, efter at den i første omgang valgte en for passiv tilgang til smittespredningen.

- Som et resultat rangerer de beslutninger, der blev truffet om nedlukninger og social afstand i de første uger af pandemien - og den rådgivning, der førte til dem - som en af de værste sundhedsfiaskoer, Storbritannien nogensinde har oplevet, konkluderes det i rapporten.

Den er forfattet af to udvalg i det britiske underhus i London og udkom tidligt mandag morgen.

Der sidder folkevalgte fra premierminister Boris Johnsons konservative parti, der også havde regeringsmagten sidste år, med i begge udvalg.

Det betyder dog ikke, at regeringen skånes for kritik. Tværtimod.

Magthaverne arbejdede bag et "delvist selvforskyldt slør af uvidenhed", står der blandt andet i rapporten. Der blev ikke taget nok notits af andre landes erfaringer og indsats mod covid-19.

Det førte til en "fatalistisk", opgivende tilgang til spredningen af covid-19, som derfor fik lov til at løbe løbsk i den første fase.

Regeringen har ofte benægtet, at den havde en plan om at opnå flokimmunitet i befolkningen.

Men ifølge rapporten var det i praksis den linje, den fulgte i pandemiens tidlige fase, fordi der ikke blev lukket ned, og der hverken var vacciner eller testkapacitet til at dæmpe smitten.

Det var en "alvorlig fejl". For hvis der var lukket ned bare en uge tidligere, havde man undgået titusindvis af dødsfald på de britiske øer, lyder det i rapporten.

De mange nedslående konklusioner i rapporten får oppositionspartiet Labour til at kræve en større undersøgelse af håndteringen af pandemien.

- Fejl af så tragisk en størrelsesorden må aldrig gentages igen, siger partiet ifølge avisen The Independent.

Over for samme avis går Robert West, professor i sundhedspsykologi ved University College London, skridtet videre.

Ifølge ham ville rapportens "belastende" konklusioner i andre lande typisk få magthavere til at træde tilbage.

Fra den britiske regerings side lyder svaret foreløbig, at den er fast besluttet på at lære af pandemien, og at der - som lovet af Boris Johnson - kommer en fuld offentlig undersøgelse.

Den ventes at blive sat i gang i foråret 2022.