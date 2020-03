Store dele af Norditalien lukker ned i kamp mod virus

Lombardiet og flere andre regioner i det nordlige Italien vil blive lukket ned i kampen for at inddæmme det smitsomme coronavirus.

Italien tager således de hidtil drastiske tiltag, der er set uden for Kina, i kampen for at inddæmme smittespredningen. Det skriver The New York Times.

Premierministeren oplyser, at tiltagene vil træde i kraft snarest.

Det kom lørdag aften frem, at den italienske regering arbejdede på et dekret i forhold til landets indsats mod virusset. Det skrev nyhedsbureauet Reuters.

Her fremgik det, at Italien ville bede folk undgå ind- og udrejse af Lombardiet og 11 provinser i andre regioner, der er ramt af coronavirus.

Alene Lombardiet har over ti millioner indbyggere. Her ligger blandt andet storbyen Milano.

I Veneto, som er en anden af de ramte regioner, bor knap fem millioner mennesker. Regionen er blandt andet kendt for byen Venedig.

Det lød lørdag aften, at indbyggerne i de områder, som dekretet gælder, opfordres til kun at bevæge sig rundt for at opfylde helt basale arbejdsbehov eller i nødstilfælde.

Skoler i Lombardiet og de 11 provinser holdes lukket frem til 3. april.

Al orlov og ferie for de ansatte i sundhedssektoren bliver inddraget, fremgik det af udkastet til dekretet.

Derudover skal blandt andet skisportssteder, museer og fitnesscentre i de coronaramte områder lukkes, lød det.

Hidtil har det kun været nogle begrænsede områder i det nordlige Italien, der er underlagt karantæne. De er kendt som "røde zoner".

Det dekret, der lørdag kom frem, er en markant udvidelse af de eksisterende tiltag.

Nye tal viste lørdag, at der blev konstateret over 1200 nye smittetilfælde i løbet af det seneste døgn i Italien. Dermed er over 5800 smittet i landet.

Dødstallet er desuden steget til 233 mennesker. Det er en stigning på 36 siden fredag.

Italien annoncerede fredag en plan om at styrke sundhedsvæsnet med op mod 20.000 ansatte. Det skal blandt andet ske ved at indkalde pensionerede læger og sygeplejersker.

Nord for den italienske grænse meldte Frankrig lørdag om næsten en tredobling i antallet af smittede i løbet af et døgn, fra 336 til 949.

Antallet af dødsofre i Frankrig er steget fra 11 til 16. De fleste af dem var ældre mennesker over 70 år.