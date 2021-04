Store EU-lande støtter Biden-forslag om global selskabsskat

I et fælles interview med avisen Zeit Online fortæller den franske finansminister, Bruno Le Maire, og Tysklands finansminister, Olaf Scholz, at de ser positivt på planen fra den amerikanske præsident, Joe Biden.

- For noget tid siden foreslog vi 12,5 procent. Den amerikanske regering diskuterer nu en global minimumsskat på 21 procent. Hvis forhandlingerne ender der, så vil vi være enige, siger Bruno Le Maire til avisen.

Olaf Scholz siger, at han "personligt ikke vil have noget imod" forslaget fra USA.

- Det er vigtigt at blive enige om procentsatsen. Diskussionerne i de kommende uger vil afsløre, hvor den præcist skal ligge, siger Scholz.

I begyndelsen af april præsenterede den amerikanske finansminister, Janet Yellen, forslaget om en global selskabsskat på mindst 21 procent.

Den amerikanske plan lægger op til, at blot omkring de 100 mest indbringende virksomheder i verden er omfattet. Blandt disse de store amerikanske it-giganter.

Især it-giganterne har den franske regerings interesse. Frankrig har presset på for en digitalskat i EU længe, og da modstanden var for stor, valgte Frankrig at vedtage en national digitalskat.

Med den amerikanske plan vil også den europæiske bilindustri formentlig være omfattet.

Bruno Le Maire siger til Zeit Online, at det for ham er vigtigt, at de store it-giganter bliver beskattet. Forslaget fra USA kan være "vejen til et kompromis", mener han.

I OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) har man i årevis arbejdet for en reform af det globale skattesystem.

Forslaget fra USA har givet håb for, at det kan lykkes.

- Det genopliver forhandlingerne. Det er meget positivt, sagde Pascal Saint-Amans, som er skattechef i OECD, til Financial Times 8. april.

Han mener, at forslaget har en seriøs chance i forhandlingerne i OECD - og i Kongressen i Washington.

Det er håbet i OECD, at man kan have en skitse til en aftale klar i løbet af sommeren.

I Danmark ligger selskabsskatten i øjeblikket på 22 procent. Den er blevet mere end halveret siden slutningen af 1980'erne, da den var 50 procent. Provenuet fra skatten er steget markant de seneste ti år.