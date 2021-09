Storbritanniens udenrigsminister bliver justitsminister

Johnsons regeringsrokade omfatter adskillige nøgleministre. Han håber med rokaden at få sat fokus på regeringens kamp for at skabe bedre levestandard, efter at pandemien har svækket flere ministres autoritet.

Der er onsdag eftermiddag ingen oplysninger om, hvem der bliver ny udenrigsminister.

Indgreb over for regional ulighed i Storbritannien har høj prioritet for Johnson-regeringen, men covid-19 har undergravet en række af de initiativer, som den britiske regering lovede i 2019, og som sikrede de konservative det største flertal i parlamentet siden epoken med Margaret Thatcher.

Ved rokaden er Gavin Williamson blevet fjernet som undervisningsminister, fordi der var store problemer med skolernes håndering af sikkerheden under pandemien.

Desuden er justitsminister Robert Buckland blevet bedt om at træde tilbage, hvorefter turen kom til boligminister Robert Jenrick.

Regeringskilder siger, at Johnson har udnævnt nye ministre med fokus på at skabe reformer og enhed i Storbritannien.

- Premierministeren vil gennemføre en ministerrokade og danne et stærkt og forenet hold, der kan få genopbygget landet efter coronapandemien.

- Regeringen vil styrke sin indsats for at leve op til folks forventninger. Premierministeren vil udpege ministre med fokus på at samle og forene landet, siger en kilde til dagbladet The Guardian.

Dominic Raab var på ferie på en græsk ø, da den britiske regering for en måned siden kæmpede med at evakuere britiske statsborgere og afghanske samarbejdspartnere fra den afghanske hovedstad, Kabul. Han var svær at få kontakt til og blev stærkt kritiseret.

Kabul blev indtaget af den militante gruppe Taliban 15. august.