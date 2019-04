"Hvis vi formår at få godkendt en aftale i de første tre uger af maj, så undgår vi at deltage i EU-valget. Så kan vi forlade EU lørdag 1. juni", sagde premierminister Theresa May, før hun rejste hjem til London efter et topmøde i Bruxelles.

Storbritanniens nye frist hedder halloween

Senest 31. oktober skal briterne forlade EU, blev EU's stats- og regeringschefer torsdag morgen enige om. Theresa May arbejder fortsat for et tidligere brexit.

Natten til torsdag nåede EU's stats- og regeringschefer endelig i mål efter et langt tovtrækkeri, hvor Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, trak særdeles hårdt i den ene ende for at gøre udsættelsen så kort som mulig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her