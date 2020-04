Storbritanniens corona-dødstal stiger med rekordfart

I alt har 8958 personer i Storbritannien mistet livet som følge af coronavirus.

Samtidig er antallet af personer, der er konstateret smittet med virusset i Storbritannien, steget til flere end 65.000.

866 af de nye dødsfald er registreret i England.

De 866 dødsofre var i alderen 27 til 100 år. 56 af dem havde ikke nogen underliggende sygdom, som man kendte til, oplyser det britiske sundhedsvæsen (NHS).

Den britiske regering har opfordret alle borgerer til at blive hjemme i påskeferien for at mindske smittespredningen.

Storbritannien har de seneste tre uger skærpet restriktionerne. Briterne er således blevet bedt om at blive indendørs medmindre de skal købe ind eller træne - og det må de maksimalt gøre en gang om dagen.

Politiet har fået ordre om at give bøder til folk, der bryder restriktionerne.

- Vi forstår, at folk gerne vil bruge tid sammen med deres venner og familie denne påske, og vi erkender, at vi beder befolkningen om at gøre ofre for at bekæmpe virusset, siger en talskvinde for regeringen.

Selv om regeringen har oplyst, at nedlukningen generelt bliver overholdt, så er befolkningens disciplin blevet testet af usædvanligt godt vejr over påsken.

Politiet har advaret om, at det derfor vil tage de nye beføjelser i brug i endnu højere grad.

Ifølge meningsmålinger mener over 70 procent af briterne, at politiet har håndteret håndhævelsen af nedlukningen godt. Men lidt under en tredjedel mener, at politiets kontrol er gået for vidt.

Lørdag måtte to betjente således også undskylde for, at de var gået for langt. En betjent havde sagt til en mand, at han ikke måtte sidde i sin egen forhave.

I et andet tilfælde har en betjent tjekket folks indkøb for at kontrollere, hvorvidt de kun havde købt essentielle varer.

Sådan et indgreb har den britiske indenrigsminister, Priti Patel, tidligere sagt ville være upassende.