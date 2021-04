Storbritanniens MI6 lægger stor vægt på grøn spionage

Det siger chefen for MI6-efterretningstjenesten, Richard Moore, som i et interview med Times Radio understreger den ekstremt store betydning det har, at alle lande reelt gør det, som de har forpligtet sig til i forhold til at bekæmpe klimaændringerne.

I det første direkte interview med en siddende MI6-chef kalder Moore punktet omkring klima for "det vigtigste på den udenrigspolitiske dagsorden for dette land og for planeten".

- Når regeringer forpligter sig til indgreb mod klimaforandringerne, er det måske vores opgave at sikre, at det, som de gør, rent faktisk er i overensstemmelse med det, som de har forpligtet sig til, siger Moore i interviewet, som fandt sted søndag.

Han pointerer videre, at "det er vores job at rette søgelyset derhen, hvor folk ikke ønsker at have det".

I det omfattende interview kommer Moore ikke mindst ind på Storbritanniens forhold til både Rusland og Kina.

Han siger, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har fået klare advarsler om, at Moska kommer til at "betale dyrt", hvis russiske styrker invaderer Ukraine.

Rusland begyndte fredag en massiv tilbagetrækning af styrker fra Ukraines grænse, efter at de var blevet mobiliseret i grænseområdet igennem flere uger, hvilket skabte forværrede spændinger mellem Rusland og Vesten.

- Russerne er ikke i tvivl om, hvor Storbritannien står i denne sag. Og de er heller ikke tvivl om, hvor Biden-administrationen står, siger Moore.

Han omtaler forholdet til Kina som "komplekst", og han fremhæver, at landet har et "meget anderledes værdisæt", og at Kina er verdens største udslipsland af drivhusgasser.

- Det er vigtigt, at vi kan finde en balance i forhold til udfordringerne i Hongkong med forsvar af akademisk frihed, mens vi samtidig opretholder et "positivt forhold" til kineserne.

Moore, som tidligere var ambassadør i Tyrkiet, blev udnævnt til ny chef for MI6 sidste år.