Storbritannien vil undersøge systematiske fejl i politiet

Udmeldingen kommer, efter at en politibetjent i London er blevet dømt for at have bortført, voldtaget og dræbt en kvinde.

Drabet på Sarah Everard har rystet landet og medførte en massiv debat om vold mod kvinder og piger i Storbritannien.

Det har også rejst spørgsmål om politiets praksisser, og hvordan politiet håndterer klager fra ofre samt opfordringer til at tage hånd om sexisme og kvindehad i politiet.

- Det er afskyeligt, at en politibetjent i tjeneste var i stand til at misbruge sin magtposition, autoritet og tillid til at begå en så frygtelig forbrydelse, siger indenrigsministeren.

- Jeg kan bekræfte, at der vil blive indledt en undersøgelse for at sikre, at sådan noget aldrig kan ske igen, tilføjer hun.

48-årige Wayne Couzens fra politiet i London blev i sidste uge idømt fængsel på livstid efter at have indrømmet, at han i marts bortførte, voldtog og dræbte den 33-årige marketingchef Sarah Everard.

Han bortførte hende under påskud af, at hun var anholdt, fordi hun brød et udgangsforbud, der var indført under coronanedlukningen.

I en separat sag blev en anden politibetjent fra den samme diplomatiske beskyttelsesenhed i London i denne uge sigtet for voldtægt.

Den 46-årige betjent blev anholdt lørdag og suspenderet fra Londons politistyrke samme dag.

Under et retsmøde mandag kom det frem, at han havde mødt kvinden på datingappen Tinder.

De to havde mødtes til drinks, mens han havde fri fra job.

Han nægter sig skyldig i voldtægtsanklagen mod ham.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham foreløbigt frem til næste retsmøde 1. november.