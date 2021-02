Storbritannien vil tilbyde alle voksne første stik inden august

Alle voksne i Storbritannien vil blive tilbudt en vaccine mod corona inden udgangen af juli.

Det lover den britiske premierminister, Boris Johnson.

- Vi vil nu sigte mod at tilbyde alle et stik inden udgangen af juli, hvilket hjælper os med at beskytte de mest sårbare hurtigere og tage yderligere skridt mod at lempe nogle af restriktionerne, siger Johnson i en erklæring, der er frigivet lørdag.