Storbritannien vil tage 20.000 afghanske flygtninge

I det første år af det såkaldte repatrieringsprogram vil Storbritannien tage imod 5000 flygtninge.

Priti Patel oplyser, at kvinder, børn og folk fra religiøse mindretal vil få førsteprioritet.

I en klumme, som hun har skrevet for den britiske avis The Telegraph, opfordrer hun andre lande til at følge trop og tage imod afghanere på flugt fra Taliban.

- Storbritannien gør alt, hvad den kan for at opfordre andre lande til at hjælpe til. Ikke kun fordi vi ønsker at gå forrest som det gode eksempel, men også fordi vi ikke kan klare det alene, siger hun.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, sagde i sidste uge, at Canada ligeledes vil tage imod 20.000 afghanere på flugt.

Også FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrede mandag verdens lande til at tage imod afghanske flygtninge og ikke at udvise afghanere.

Taliban er atter kommet til magten i Afghanistan, efter at vestlige styrker i det store og hele har trukket sig fra landet efter godt 20 år i landet.

Bevægelsen indledte en hurtig offensiv i den sydlige del af landet, før den tog en række nordlige byer og til sidst afskar hovedstaden, Kabul, fra nabolandet Pakistan ved at erobre den østlige by Jalalabad.

Herfra gik det hurtigt, og mindre end 24 timer senere var talibanerne trængt ind i hovedstaden, og præsident Ashraf Ghani var flygtet fra landet.