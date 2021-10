Storbritannien vil give hastevisum til 800 slagtere

Det koster landmændene dyrt i svinefoder at lade grisene gå rundt i stalde og på marker. Og hvis dyrene vokser for meget, vil slagterierne have ekstra betaling for at håndtere dem.

Lige nu går der 120.000 grise i Storbritannien, som landmændene gerne vil have slagtet. Men mangel på medarbejdere betyder, at slagterierne ikke kan tage imod dem.

Derfor vil den britiske regering give 800 udenlandske slagteriarbejdere et seks måneders visum, så landmændene ikke bliver nødt til at slå deres bestande ned.

Britiske svineavlere har i ugevis bedt regeringen om at gøre noget ved problemet. De har advaret om, at de kan blive nødt til at aflive dyrene, hvis slagterierne ikke får flere medarbejdere.

Det fik premierminister Boris Johnson til at bemærke, at hvis man spiser bacon, "var de grise ikke i live, da man spiste dem".

Det fik det til at regne med kritik fra svineavlere, der kaldte Johnsons kommentar for "en total fornærmelse" og "et spark i hovedet". Der er forskel på kødproduktion og massivt madspild, påpegede de.

Manglen på medarbejdere, der kan udskære kødet på slagterierne, har allerede nu ført til aflivning af 6600 sunde og raske dyr, oplyser Den Nationale Sammenslutning for Svineavlere (NPA).

I sidste uge var antallet omkring 600, meddeler tv-stationen BBC.

De britiske svineavlere siger, at det er en kombination af coronapandemien og den britiske skilsmisse fra EU, der har skabt problemerne.

Regeringen vil dog ikke høre tale om, at brexit har noget med sagen at gøre.

- Svineindustrien har, sammen med øvrige dele af fødevareindustrien, oplevet tab af medarbejdere, fordi mange af de ansatte fra EU-lande rejste hjem under pandemien. Det har intet at gøre med brexit, siger miljøminister George Eustice.

Tidligere på måneden meddelte NPA, at nogle britiske detailhandlere nu overvejer at købe svinekød i EU, fordi det er billigere.

Slagterierne er blot et af de områder, hvor Storbritannien oplever akut mangel på arbejdskraft.

I sidste måned sagde regeringen, at den vil give midlertidige visa til 5000 udenlandske lastbilchauffører og 5500 arbejdstagere i fjerkræsektoren.

Den har dog gentagne gange sagt, at problemet skal løses ved at investere i arbejdsstyrken, ikke ved at importere billig arbejdskraft fra Østeuropa.