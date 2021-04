Storbritannien vaccinerer flere end 600.000 på et døgn

I alt har 32,6 millioner voksne briter nu fået deres første vaccinedosis, mens 9,4 millioner er færdigvaccinerede.

Tallene viser samtidig, at yderligere 35 mennesker lørdag døde som følge af coronavirus. Det er et fald på 12,5 procent sammenlignet med dagen før.

Der blev desuden registreret 2206 nye smittetilfælde i Storbritannien lørdag. Det er et fald på 14,8 procent på en uge.

I løbet af den seneste uge er antallet af daglige dødsfald faldet med 29 procent sammenlignet med ugen inden. Antallet af nye smittetilfælde er faldet med 6,5 procent.

De seneste tal fra de britiske hospitaler viser ifølge The Daily Mail, at antallet af indlagte covid-19-patienter den 13. april faldt til 179 fra 222 ugen forinden. Tallet toppede i januar, hvor over 4000 mennesker var indlagt med covid-19.

Mandag meddelte den britiske premierminister, Boris Johnson, at Storbritannien har nået sit mål om at tilbyde alle personer over 50 år en coronavaccine inden 15. april.

- Vi har passeret en meget vigtig milepæl i vores vaccineudrulning ved at tilbyde vacciner til alle i de ni højeste risikogrupper, udtalte Johnson ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sundheds- og socialarbejdere er blandt dem, der har fået tilbudt det første stik.

Ifølge Boris Johnson vil fokus nu være rettet mod at levere anden dosis af vaccinen samt at have tilbudt alle voksne det første stik inden august.

Der bor lidt over 66 millioner mennesker i Storbritannien, og omkring halvdelen af alle voksne er blevet tilbudt vaccinen.