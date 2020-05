Storbritannien tester app til smittesporing

Planen er, at appen skal rulles ud i resten af England senere i maj, og værktøjet vil gøre det lettere at forhindre spredning af coronavirus.

Storbritannien tester en app til smartphones, der skal bruges til at spore smittespredning af coronavirus, i det sydøstlige England.

Appen er udviklet af landets nationale sundhedsmyndigheder og ses som en vigtig del af premierministers Boris Johnsons genåbningsplaner.

Det er den sydøstlige ø Isle of Wight, der tester appen, på øens omkring 80.000 hustande.

Appen er en del af regeringens nye strategi for at spore og isolere virusset, så den ikke kan reproducere sig, siger Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock.

- Det betyder ikke, at det er slut med social distance på Isle of Wight eller andre steder for den sags skyld, siger Hancock.

Storbritannien er blandt de hårdest ramte lande i den igangværende coronaviruspandemi.

Med 288 nye dødsfald mandag har myndighederne registreret i alt 28.734 coronarelaterede dødsfald.

Boris Johnson erklærede i sidste uge, at Storbritannien havde passeret toppen af udbruddet.

En genåbningsplan for Storbritannien lader dog vente på sig, og det forventes ikke, at Johnson forelægger sine forslag om genåbning af samfundet før søndag, skriver britiske medier.

England følger en række lande, der allerede har implementeret en app til smittesporing, heriblandt Singapore og Australien.

I Australien har man haft succes med appen, der på lidt over en uge er blevet downloadet af fire millioner australiere.

Den australske app "CovidSafe" har til formål at give brugerne oplysninger om, hvorvidt de har befundet sig i nærheden af en person, der har været smittet.