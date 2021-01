Storbritannien tager sin tredje vaccine i brug

De britiske sundhedsmyndigheder har fredag besluttet at give grønt lys til tage coronavaccinen fra det amerikanske selskab Moderna i brug.

Moderna har testet vaccinen i en række studier, hvoraf det afsluttende og klart største havde deltagelse af 30.000 personer.

Den blev vurderet til at have en effekt på 94,1 procent. Det er vurderet ud fra, at 196 af forsøgspersonerne fik symptomer.

Heraf var 185 personer, som havde fået placebo - snydemedicin - mens kun 11 af tilfældene havde fået vaccinen.

Storbritannien var i starten af december det første vestlige land til at tage en vaccine i brug, da det gav grønt lys til vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

I starten af januar var det en vaccine fra AstraZeneca, som der blev taget hul på.

De britiske myndigheders grønne lys er en nødautorisation, som ikke kan sammenlignes med den proces, der er kørt i EU, hvor vaccinerne bliver godkendt til salg, hvilket kræver en lidt længere proces.

EU godkendte vaccinen fra Pfizer/BioNTech 21. december, mens vaccinen fra Moderna blev godkendt 6. januar.

I slutningen af januar ventes Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) at tage stilling til vaccinen fra AstraZeneca.

Selv om Storbritannien har været hurtigere til at tage vacciner i brug end Danmark, er landet ikke nået ret langt med at vaccinere sin befolkning.

Storbritannien har vaccineret omkring to procent af befolkningen, mens Danmark har vaccineret 1,75 procent.

Det viser tal fra Our World in Data, som forskere fra Oxford University står bag.

Danmark er dog også det land i EU, som har givet den største andel af befolkningen et stik.