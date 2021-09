Storbritannien sender millioner til Afghanistans nabolande

Pengene skal bruges til at hjælpe landene med at huse afghanere, der er flygtet fra Talibans kontrol.

Det oplyser den britiske regering fredag.

Ifølge regeringen vil omkring 87 millioner kroner med det samme blive gjort tilgængelige for FN's flygtningeorganisation, UNHCR, og andre nødhjælpsorganisationer.

De skal blandt andet bruges til at udbygge teltlejre og toiletfaciliteter ved grænserne til Afghanistan.

Den resterende del af beløbet skal gives til lande, der har modtaget et betragteligt antal flygtninge, så de kan sørge for essentielle ydelser og forsyninger.

Det oplyser udenrigsminister Dominic Raab.

- Det er vitalt, at vi hjælper dem, der flygter fra Afghanistan, og at vi ikke lader krisen underminere stabiliteten i regionen, siger han.

Ifølge UNHCR ventes op mod en halv million afghanere at forlade deres hjemland inden årets udgang. Mange flygtninge menes at drage mod Pakistan.

Men Afghanistans naboland Tajikistan har også lovet, at det vil tage imod 100.000 flygtninge.

Den britiske regering har meldt ud, at Storbritannien er klar til at byde 20.000 afghanske flygtninge velkommen. 5000 af dem ventes at ankomme i år.

Den britiske regering har tidligere meldt, at den vil fordoble nødhjælpen til Afghanistan til 2,5 milliarder kroner i år.

Storbritannien var en af USA's vigtigste allierede under den 20 år lange krig i Afghanistan.

Torsdag sagde udenrigsminister Dominic Raab under et besøg i Qatar, at det ikke kan undgås at forhandle med Afghanistans nye herskere, Taliban, hvis stabiliteten i regionen skal opretholdes.