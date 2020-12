Storbritannien sætter ny smitterekord

I det seneste døgn er 326 døde, viser søndagens opgørelse fra britiske sundhedsmyndigheder. De afdøde er alle blevet smittet inden for de seneste fire uger.

Lørdag blev der registreret 534 døde med covid-19. Der blev konstateret over 27.000 nye tilfælde af smitte.

En ny og ifølge eksperter mere smitsom variant af coronavirus har i de seneste dage bredt sig i det sydøstlige England, herunder i hovedstaden, London.

Udviklingen følges nøje i resten af Europa. Flere lande har enten indført indflyvningsforbud for fly fra Storbritannien eller skærpede krav om, at man lader sig teste ved ankomst.

Den britiske regering har skærpet restriktionerne i regionen i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

Det betyder blandt andet, at indbyggere i London og det sydøstlige hjørne af England ikke må holde jul med andre end dem, de bor sammen med.

Alle ikke-essentielle forretninger er lukket.

I alt er lidt over to millioner mennesker blevet smittet med coronavirus i Storbritannien, siden pandemien nåede til landet i begyndelsen af året. over 67.000 af dem er døde.