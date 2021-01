Storbritannien sætter endnu en ny smitterekord

Det er femte dag i træk, at tallet ligger over 50.000, viser de seneste tal fra britiske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med over 57.725 nye tilfælde af coronasmitte i det seneste døgn har Storbritannien lørdag registreret en ny daglig smitterekord.

Reelt er lørdagens triste rekord formentlig endnu højere, for dagens opgørelse medtager ikke de seneste tal fra Skotland. Skotske sundhedsmyndigheder har endnu ikke indberettet dem, skriver Sky News ved 17-tiden.

445 mennesker er døde med coronasmitte i England, Wales og Nordirland i løbet af de seneste 24 timer, viser lørdagens opgørelse.

- Disse tal er en kraftig påmindelse om, at selv om vi lægger 2020 bag os, er vi endnu ikke ude på den anden side, siger medicinsk direktør for sundhedsstyrelsen i England, Yvonne Doyle, til Sky News.

- Smittetallet er meget højt, og mange liv går på tragisk vis tabt.

Store dele af især England er underlagt strenge restriktioner for at forhindre smitten i at brede sig yderligere.

Det skyldes, at den nye virusvariant, der er kendt under navnet B117, breder sig hastigt. Eksperter mener, at den er op mod 70 procent mere smitsom end den variant, der hidtil har været mest almindelig.

De fire nationer i Storbritannien har hver deres beredskabssystem og dermed forskellige grader af restriktioner. Tre ud af fire indbyggere i England har siden torsdag været under beredskabets niveau 4.

Det indebærer, at folk anbefales at holde sig hjemme. Det er ikke tilladt at ses med personer fra andre husstande.

Barer, restauranter og andre ikke-nødvendige forretninger og virksomheder skal holde lukket i de pågældende områder.

Senest er regeringen kommet under pres for at droppe planen om at lade eleverne komme tilbage i skolerne, skriver Reuters.

Tidligere på ugen meddelte regeringen, at de fleste grundskoler åbner mandag. Men lærernes fagforeninger har protesteret kraftigt mod den plan.

I alt er 74.570 mennesker nu døde med covid-19, siden pandemien nåede til Storbritannien for knap et år siden.