Storbritannien sætter endnu en gang smitterekord

Både smittetallet og antallet af døde er en markant stigning i forhold til dagen inden.

Mandag var der over 33.000 nye smittetilfælde og 215 døde.

Storbritannien og særligt det sydlige England er ramt af en ny variant af coronavirus. Britiske eksperter vurderer, at den er omkring 70 procent mere smitsom end den mere almindelige variant.

Den hastige smittespredning har fået premierminister Boris Johnson til at indføre en streng nedlukning i London og resten af det sydøstlige England hen over julen.

Det indebærer blandt andet, at man ikke må holde jul med andre end dem, man bor sammen med.

Desuden skal alle ikke-essentielle butikker - det vil sige stort set alt andet end apoteker, supermarkeder og fødevarebutikker - holde lukket.

Også Wales er ramt af de skærpede restriktioner.

Storbritannien er et af de hårdest ramte lande i Europa. Siden pandemien nåede til landet, er over 67.000 mennesker døde med smitten. Der er bekræftet over to millioner smittetilfælde i alt.

Frygt for, at den nye coronavariant breder sig, har fået over 40 lande til at lukke deres grænser eller indføre restriktioner for rejsende fra Storbritannien.

Også i Danmark er der konstateret tilfælde af smitte med den nye variant. Det fik mandag Sverige til at lukke grænsen mod Danmark.