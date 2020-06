Storbritannien runder 40.000 coronadødsfald

Dermed lyder det officielle coronadødstal i Storbritannien på 40.261.

Tidligere har eksperter lavet analyser der viser, at det reelle antal døde formentlig er højere.

Hvis man inkluderer de dødsfald, hvor den afdøde mistænkes for at have været smittet, men ikke er blevet testet, er tallet over 50.000, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landet er det europæiske land, der har flest coronadødsfald i alt. Målt per indbygger har Storbritannien 588 døde for hver million indbyggere.

Det er i Europa kun overgået af Belgien, der ifølge Worldometer har 826 coronadødsfald for hver million indbyggere.

Italien, som var det første land i Europa, der blev hårdt ramt af coronaudbruddet i februar, melder fredag om 85 registrerede dødsfald i det seneste døgn. Dagen inden var der 88 coronarelaterede dødsfald.

Der er bekræftet 518 nye smittetilfælde, hvoraf de fleste er i den nordlige region Lombardiet. Det er denne region, der var hårdest ramt, da udbruddet var på sit højeste.

I alt har Italien nu registreret 33.774 døde med coronasmitte. Det antal er kun overgået af tre andre lande i verden, nemlig USA, Storbritannien og Brasilien.