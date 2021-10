Storbritannien opsnapper over 1000 migranter på to dage

Storbritannien har i løbet af bare to dage opsnappet i alt 1115 migranter, der forsøgte at komme ind i landet fra Frankrig via Den Engelske Kanal.

Franske myndigheder oplyser, at de søndag har opsnappet yderligere 342 migranter, der forsøgte at komme til England via farvandet.

Begge lande har i år registreret et stigende antal migranter, der forsøger at krydse kanalen i små både.

Situationen har ført til spændinger mellem Storbritannien og Frankrig. Og de er kun blevet større siden briternes formelle farvel til EU i begyndelsen af året.

Dan O'Mahoney, der er den britiske regerings chef i kanalområdet med ansvar for at håndtere problemerne med migranter, siger søndag, at regeringen er "fast besluttet" på at håndtere, hvad han kalder en "uacceptabel stigning i antallet af farlige krydsninger af kanalen".

- Takket være samarbejdet med politiet og internationale partnere har der i året været næsten 300 anholdelser og 65 domme, der relaterer sig til kriminalitet med små både.

- Vores målrettede indsats har indtil videre i år forhindret over 13.500 migranters forsøg (på at nå Storbritannien, red.), siger han.

Ifølge det britiske nyhedsbureau PA har over 17.000 migranter forsøgt at krydse Den Engelske Kanal til Storbritannien i små både i år. Det er over dobbelt så mange som i hele 2020.

Situationen fik lørdag Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, til at efterlyse en migranttraktat mellem EU og Storbritannien under et besøg i det nordlige Frankrig.

Her bad han også den britiske regering om at holde sit løfte om at betale Frankrig, hvad der svarer til knap 468 millioner kroner, så landet kan styrke indsatsen langs sine kyster.

- Vi beder briterne om at holde sine løfter om finansiering, fordi vi holder stand ved grænsen for dem, sagde ministeren.