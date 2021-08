Storbritannien og USA beskylder Iran for dødeligt skibsangreb

Dermed slutter de to lande sig til Israel, som har rettet tilsvarende anklager mod Iran.

Både Storbritannien og USA beskylder Iran for at stå bag et angreb mod et tankskib torsdag ud for Omans kyst, som kostede to besætningsmedlemmer livet.

Det skriver det britiske medie BBC.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger søndag, at den amerikanske regering er "overbevist om", at Iran udførte angrebet mod "Mercer Street" og et "passende modsvar" vil følge. Blinken uddyber ikke, hvad det eventuelt kan være.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, kalder angrebet et "klart brud på international lov".

- Iran må ophøre med den slags angreb, og skibe må have mulighed for at navigere frit, siger Dominic Raab søndag ifølge BBC.

Tidligere har Israel fremsat en lignende anklage mod Iran.

Tankskibet "Mercer Street" er japansk ejet, men drives af det London-baserede shippingfirma Zodiac Maritime, som ejes af den israelske milliardær Eyal Ofer.

Iran afviser beskyldningerne.

En talsmand for udenrigsministeriet i Teheran siger, at Israel "må holde op med at fremsætte den slags ubegrundede beskyldninger".

Tankskibet befandt sig i Det Arabiske Hav, da det blev angrebet. Israel mener, at der var tale om to angreb med droner. Det skrev det israelsk nyhedsmedie Ynet fredag.

Det første forårsagede ingen skade. Men timer senere blev broen på skibet ramt i et opfølgende angreb, og i den forbindelse mistede to besætningsmedlemmer fra Storbritannien og Rumænien livet.