Storbritannien og EU udskyder brexit til halloween - senest

Meningen er, at den britiske regering dermed har tid til at samle et flertal for en skilsmisseaftale i parlamentet, så man undgår en kaotisk og dyr skilsmisse.

Storbritannien og EU har natten til torsdag aftalt at udskyde brexit til efteråret.

- I aften er EU-landene blevet enige om en fleksibel forlængelse til 31. oktober, siger EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde.

Lidt efter midnat blev stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU, enige om datoen.

Efterfølgende kom den britiske premierminister, Theresa May, tilbage til bygningen, hvor hun holdt et møde med Tusk. Præsidenten modtog May lidt før klokken et natten til torsdag.

- En forlængelse af brexit-processen til 31. oktober giver mening, for det giver Storbritannien tid til at finde en vej, siger Maltas premierminister, Joseph Muscat, efter mødet.

Det er indbygget i aftalen, at parterne skal se på processen igen på et planlagt topmøde i juni. Det bekræfter diplomatiske kilder ved topmødet.

Datoen er et kompromis mellem en række lande, som ønskede en længere udsættelse, på den ene side, og på den anden side Frankrig, som talte meget stærkt for en kort forlængelse af skilsmisseprocessen.

En diplomat fortæller om forhandlingerne, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, til slut "var helt isoleret".

Aftalen vil indebære, at Storbritannien skal afholde valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj.

31. oktober falder sammen med, at der er skiftedag i EU-Kommissionen, hvorfor denne løsning formentlig vil medføre, at man kan undgå at skulle udnævne en EU-kommissær fra Storbritannien.

Theresa May var rejst til Bruxelles med et klart ønske om, at de øvrige EU-lande skulle give hende en forlængelse til 30. juni.

Men hun indikerede ved sin ankomst, at hun ikke var afvisende over for en længere periode.

- Vi har brug for ekstra tid til at få aftalen godkendt i parlamentet, så vi kan forlade EU på velordnet vis, sagde Theresa May.

Storbritannien skulle ifølge planen have forladt EU 29. marts i år. Men da Underhuset tre gange havde afvist skilsmisseaftalen fra november 2018, besluttede EU-landene på et topmøde i marts at udsætte datoen til 12. april.