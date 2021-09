Storbritannien lover at hjælpe 311 lokalt ansatte afghanere ud

Storbritannien vil gøre så meget som muligt for at få over 300 afghanere, der har hjulpet briterne, ud af Afghanistan.

Tusindvis af mennesker nåede ud af Kabul med hjælp fra britiske fly. Det skete under en række landes hektiske evakueringsindsats, som sluttede 31. august.

Men fortsat er 311 afghanere, som er omfattet af den britiske "Afghan Relocations and Assistance Policy" (politisk aftale om støtte til og flytning af lokalansatte, red.), i landet.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre os, at de mennesker kommer sikkert ud. Som de fortjener, siger Johnson.

Han undviger dog et spørgsmål om, hvor mange britiske statsborgere, der stadig befinder sig i Afghanistan.

Johnson kalder evakueringen "en af de mest spektakulære operationer i landets historie efter Anden Verdenskrig".

Han lover en "tilsvarende indsats" for at uddanne de nyligt ankomne afghanere i Storbritannien. Og også at genhuse dem.