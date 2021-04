Storbritannien har nået mål og tilbudt alle over 50 år vaccine

Storbritannien har nået sit mål om, at alle personer over 50 år skal have tilbudt en coronavaccine inden 15 april.

Det meddeler premierminister Boris Johnson i en erklæring mandag aften.

- Vi har passeret en meget vigtig milepæl i vores vaccineudrulning ved at tilbyde stik til alle i de ni højeste risikogrupper, udtaler Johnson i erklæringen.