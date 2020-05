Storbritannien har klart flest coronadødsfald i Europa

Af tallene, der er fremlagt tirsdag, fremgår det, at Storbritannien allerede i begyndelsen af maj rundede 38.000 coronadødsfald. Det er markant flere end Italien, der har næstflest døde i Europa.

I Italien er 30.739 coronasmittede personer bekræftet døde. Det viser den seneste opgørelse fra amerikanske Johns Hopkins University.

Tirsdagens fremlagte tal fra Storbritanniens Nationale Statistikkontor viser, at England og Wales allerede den 1. maj tilsammen havde 34.978 coronarelaterede dødsfald. Sammenlagt med tal fra Skotland og Nordirland lød dødstallet per 3. maj på 38.289.

Selv om det britiske tal klart overgår alle andre europæiske landes, så skal det samtidig tages med et forbehold. Der er nemlig stor forskel på, hvordan de forskellige lande opgør coronadødsfald.

Britiske ministre er ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke tilhængere af at udlede konklusioner af selve coronadødstallet.

De mener, at det er mere nøjagtigt at se på, hvor meget antallet af dødsfald af alle årsager ligger over gennemsnittet i forhold til andre år.

Også i den henseende står det dog skidt til for briterne.

Indtil videre er der registreret over 50.000 flere dødsfald i landet i forhold til gennemsnittet for de seneste fem år. Det oplyser Nick Stripe, der er statistiker hos Storbritanniens Nationale Statistikkontor.

Blandt de briter, der er blevet ramt af coronavirus, er premierminister Boris Johnson. Han overlevede, men var undervejs indlagt på intensivafdeling og så hårdt ramt, at det med Johnsons egne ord kunne være "gået begge veje".

På verdensplan er næsten 4,2 millioner mennesker blevet bekræftet smittet med coronavirus. Over 286.000 smittede personer er døde.