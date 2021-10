Storbritannien har højeste smittetal siden midten af juli

Storbritannien registrerede torsdag over 52.000 nye tilfælde af covid-19 efter en periode med et stærkt stigende antal infektioner. Det er det højeste daglige smittetal i godt tre måneder.

Sundhedsminister Sajid Javid afviste onsdag opfordringer fra læger om at genindføre restriktioner på grund af de stigende smittetal. Javid sagde, at restriktioner vil komme igen, hvis folk ikke lader sig vaccinere.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der i Europa er registreret en smitteforøgelse på syv procent over den seneste uge. WHO's Europa-direktør, Hans Kluge, siger, at omkring en tredjedel af indbyggerne i Europa er vaccineret.

- Men vaccinationstakten må øges. Forskellene i vaccinationsgraden mellem forskellige lande må udlignes, pointerer han.

WHO's Europa-region består af over 50 lande.

I Rusland er der flere faresignaler, og Moskva lukkes ned i næste uge på grund af en foruroligende smittebølge.

Sundhedsmyndighederne i Rusland melder torsdag om 36.339 nye smittetilfælde og 1036 nye dødsfald med covid-19 på et døgn. Myndighederne siger, at virus for tiden spreder sig hurtigere end på noget tidligere tidspunkt.

Rusland er det land i Europa, der i absolutte tal har registreret flest coronarelaterede dødsfald - 227.389. Det tal stammer fra den officielle opgørelse, mens det reelle tal menes at være betydeligt højere.

Ser man på tallene i forhold til befolkningsstørrelse er der dog flere andre europæiske lande med betydeligt højere dødstal.

Helt i top er Bosnien-Hercegovina med 3408 døde per en million indbyggere. Det er på verdensplan kun overgået af Peru med 6150 døde per en million indbyggere. Opgjort på den måde ligger Rusland nummer 35 på listen med lidt over 1500 døde per million.

En ny EU-rapport kritiserer torsdag Rusland for "systematisk misinformation" omkring covid-19. Rapporten siger, at de russiske medier har skabt tvivl om vacciners effektivitet. Det giver nu bagslag i form af stærkt stigende smitte og dødstal.

I Moskva lukkes butikker, der ikke sælger basale varer, i lukkeperioden, og sports- og kulturarrangementer aflyses.