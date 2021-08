Storbritannien forlænger frist for evakueringer i Kabul

Siden den militante islamistiske bevægelse Taliban for alvor begyndte dens fremstød i Afghanistan, har Storbritannien været i gang med at evakuere personer fra hovedstaden, Kabul.

I næste uge skal omkring 6000 briter og afghanere evakueres fra landet, skriver den britiske avis The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Desuden forlænges fristen for, hvornår det sidste evakueringsfly skal gå i luften.

Man havde hidtil regnet med, at de britiske evakueringer kunne være i mål tirsdag den 31. august.

Ifølge The Times forventer Storbritannien nu at være færdig med at evakuere fredag den 3. september eller lørdag den 4. september.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil forsøge at overtale G7-landene - som er nogle af verdens førende økonomier - til at indføre hårdere økonomiske sanktioner mod Taliban, når der er G7-møde tirsdag.

USA's præsident, Joe Biden, er heller ikke modstander af økonomiske sanktioner mod bevægelsen.

For ham kommer det dog an på, om Taliban fortsat lader amerikanske statsborgere i Afghanistan komme frit frem til lufthavnen, hvor de kan blive evakueret.

Flere medier har rapporteret, at afghanere har svært ved at komme frem til lufthavnen i Kabul, hvor en række vestlige lande i øjeblikket er ved at evakuere borgere fra.

Taliban tog magten i Afghanistan 15. august, da de trængte ind i Kabul efter at have overtaget magten i en række store provinsbyer.

Kort tid efter oplyste landets præsident, Ashraf Ghani, at han var flygtet ud af Afghanistan, og at han nu ville arbejde sammen med Taliban om en fredelig overdragelse af magten.

Danmark har i samme forbindelse været i gang med at evakuere danskere og afghanere fra lufthavnen i Kabul. Selv om flere er blevet evakueret, så har forsvaret ikke evig tid til at løse opgaven.

Det sagde forsvarsminister Trine Bramsen (S) søndag.

- Det er klart, at situationen er svær. Særlig når vi kigger på vores allierede, der skal have rigtig mange mennesker ud over de kommende dage, så rinder timeglasset altså ud, lød det.