Storbritannien er vært for første G7-møde under Biden i juni

Storbritannien vil være vært for et G7-topmøde i juni, oplyser regeringen.

Den afgående amerikanske præsident, Donald Trump, blev tvunget til at aflyse sidste års G7-møde som følge af coronaviruspandemien.

G7-lederne mangler stadig at bekræfte deres deltagelse, men topmødet er planlagt til at finde sted 11.-13. juni i Carbis Bay i Cornwall i det sydvestlige England.

Den globale respons på pandemien samt klimaforandringer ventes at stå højt på dagsordenen på gruppens første møde ansigt til ansigt i næsten to år.

- Som den mest fremtrædende gruppe af demokratiske lande har G7 længe været en katalysator for afgørende international handling for at håndtere de største udfordringer, vi står over for, udtaler den britiske premierminister, Boris Johnson, i en erklæring.

- Coronavirus er utvivlsomt den mest ødelæggende kraft, vi har set i generationer, tilføjer han.

Ledere og ministre fra de syv lande - Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og USA - har mødtes virtuelt de seneste måneder.

Ifølge Boris Johnson vil han bruge topmødet til at fremme en grøn genopretning efter pandemien og tilskynde G7-medlemmerne til at forene sig for at "gøre fremtiden mere retfærdig, grøn og velstående".

Storbritannien, som i år har det roterende formandskab for G7, har inviteret ledere fra Australien, Indien og Sydkorea til at deltage som gæstelande.

Storbritannien overtager også formandskabet for FN's Sikkerhedsråd i februar. Boris Johnson har signaleret, at han vil forsøge at styrke Storbritanniens internationale tilstedeværelse, idet briterne begiver sig ud på en ny vej efter brexit.

Storbritannien afsluttede sit 40 år lange medlemskab af EU i december.